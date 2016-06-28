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Spor

Maradona'dan Messi'ye 'dön' çağrısı

Copa America 2016' finalinde Şili'ye penaltılarla yenilen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, milli takımı bıraktığını açıklamıştı

28 Haziran 2016 23:00

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, milli takımı bıraktığını açıklayan kaptan Lionel Messi'ye geri dönmesi konusunda çağrıda bulundu.

La Nacion gazetesine konuşan Maradona, penaltı atışları sonunda Şili'ye 4-2 kaybettikleri 2016 Copa America finali sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Messi'nin kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Barcelonalı yıldızın Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da milli takımda forma giymesi gerektiğini vurgulayan Maradona, "Messi milli takımda kalmalı. Takımını dünya şampiyonu yapmak için Rusya'ya gitmeli" diye görüş bildirdi.

Arjantin formasını 113 kez giyen ve 55 golle milli takım tarihinin en skoreri olan Messi, 13 yaşında altyapısına girdiğinden bu yana oynadığı Barcelona Kulübü ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya Kral Kupası ve 6 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu kazanmasına rağmen Arjantin A Milli Takımı ile çıktığı 4 finalden de eli boş dönmüştü.

 

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