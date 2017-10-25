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Spor

Maradona'dan 'FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü' itirafı: Ödülü Ronaldo'ya vermek ruhumu yaraladı

56 yaşındaki Maradona, Messi hakkında yaptığı eleştiriler nedeniyle aralarında soğukluk yaşandığına dair iddiaları reddetti

25 Ekim 2017 15:43

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya kendisi veren Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, "Ödülü Lionel Messi yerine Ronaldo'ya vermek ruhumu yaraladı" diye konuştu.

FIFA Yılın En İyileri Töreni'nde Cristiano Ronaldo’ya Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Diego Maradona takdim etti.

Arjantinli futbol efsanesi, organizasyon komitesi tarafından törenin en çok merak edilen ödülünü Portekizli yıldıza vermekle görevlendirildi. Ancak Maradona, ödülü vatandaşı Lionel Messi’ye verememekten dolayı üzgün olduğunu söyledi. Maradona “Ödülü Ronaldo’ya vermek ruhumu yaraladı” ifadesini kullandı.

56 yaşındaki futbol adamı, Messi hakkında yaptığı eleştiriler nedeniyle Arjantinli oyuncuyla aralarında soğukluk yaşandığına dair iddiaları da reddetti. Maradona, Londra’da düzenlenen gala töreninde Messi ile birbirlerini samimi bir şekilde kucakladıklarını söyledi.

Lionel Messi, temmuz ayında Arjantin’de yapılan düğün törenine Diego Maradona’yı davet etmemişti.

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