T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Maradona Venezuela'da futbol yorumculuğu yapacak

Arjantinli efsanevi futbol yıldızı Diego Maradona, Venezuela Devlet Televizyonu Telesur'da yorumculuk yapmak üzere sözleşme imzaladı. Maradona, gelecek yıl Rusya'da oynanacak dünya kupası sırasında günlük bir program sunacak.

29 Nisan 2018 20:30

Arjantinli efsanevi futbol yıldızı Diego Maradona, Venezuela Devlet Televizyonu Telesur'da yorumculuk yapmak üzere sözleşme imzaladı.

Maradona, gelecek yıl Rusya'da oynanacak dünya kupası sırasında günlük bir program sunacak.

Program, 1986'da Maradona'nın İngiltere'ye karşı attığı "tanrının eli" adlı golüne ithafen "10 Numara'nın elinden" adını taşıyacak.

Maradona'yla sözleşme haberi, ülkede ekonomik ve siyasi bir krizin yaşandığı dönemde geldi.

Bu yıl Nicolas Maduro hükümetine karşı girişilen protesto eylemlerinde 120'den fazla kişi ölmüştü.

Maradona, geçen Ağustos'ta, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi ele alış biçimi nedeniyle uluslararası arenada sert eleştiren alan Maduro'ya bir destek mesajı yollamıştı.

Ünlü futbolcu "özgür Venezuela için asker olmaya ve emperyalizme karşı savaşmaya" gönüllü olmuştu.

Maradona, Maduro ve Latin Amerika'daki diğer solcu yönetimlere destek veren bir isim.

Arjantinli oyuncu Küba Devrimi'nin kahramanları Che Guevera ve Fidel Castro'nun dövmelerini kol ve bacağında taşıyor.

Maradona birçok kez de eski Venezuela lideri Hugo Chavez ile birlikte kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Venezuela muhalefeti, insanların katlanmak zorunda olduğu koşulları bilse, hükümete destek vermeyeceğini savundu.

Muhalif lider Henrique Capriles Ağustos'ta "Venezuela'ya gel, ama başkanlık sarayına ya da beş yıldızlı bir otele gitme. İnsanların nasıl yaşadığını görmen için seni bir gecekonu mahallesine yaya götüreceğim" demişti.

Maradona, Telesur ile sözleşmeyi imzalamasının ardından Cumhurbaşkanı Maduro ve bir grup çocukla futbol oynadı.

Maradona daha önce de, Karakas merkezli ve Venezuela, Küba, Ekvador, Bolivya, Nikaragua ve Uruguay'ın sahibi olduğu Telesur ile çalışmıştı.

Brezilya'da 2014'de düzenlenen Dünya Kupası sırasında, başarılı olan günlük bir maç sonrası yorum programı yapmsıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ArjantinliDiego Maradona Venezuela Devlet Televizyonu TelesurMaradonaRusyaNumaraNicolas MaduroAğustosMaduroVenezuelaLatin AmerikaKüba DevrimiChe GueveraFidel CastroHugo ChavezMuhalifHenrique Capriles AğustosTelesur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24