Maradona'nın toksikoloji raporu belli oldu

Arjantin'de 25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya yapılan toksikoloji testlerinde, efsane futbolcunun ölümünden önce uyuşturucu veya alkol almadığını ortaya koydu.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'ın haberine göre, Diego Armando Maradona'nın otopsisinin tamamlayıcı testleri olarak yapılan kan, idrar ve nazal sürüntü testlerinde alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmazken, bağımlılık ve depresyon tedavisinde kullanılan bazı psikotrop ilaçları kullandığı belirlendi.

Testlerde, Maradona'nın ölümünden önce, depresyon ve bağımlılık tedavilerinde kullanılan Venlafaksin, Ketiapin, Levetirasetam ile Naltrekson ilaçlarını kullandığı belirlendi.

Aralarında yan etkisinin kalp atış ritminin bozulmasına neden olanların olması nedeniyle bu ilaçların kronik kalp rahatsızlığı olan bir kişi için uygun olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.