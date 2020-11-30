Maradona'nın ihmalle suçlanan doktoru: Onun ölümüne ben sebep olmadım!

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Diego Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, efsane futbolcunun ölümüne sebep olduğu iddialarını yalanladı.

Arjantin'de San Isidro Savcılığı'nın başlattığı ihmal soruşturması kapsamında polisler Luque'nin evi ve muayenehanesini aradı. Beyin cerrahı olan Luque'nin laptop, sağlık kayıtları ve mobil cihazlarına el konuldu.

Maradona, 3 Kasım'da beynindeki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat edilmiş ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in banliyösündeki bir kiralık evde dinleniyordu. Efsane 10 numara, bu ameliyattan yaklaşık 3 hafta sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Evi arandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Luque, "Arkadaşım öldüğü için çok kötü hissediyorum Ancak bunun sorumlusu ben değilim" dedi.

Luque, "Diego'ya ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı biliyorum. Hepsini açıklayabilirim. Diego için kesinlikle yapabileceğimin en iyisini yaptım" diye konuştu.

Evinin ve muayenehanesinin aranmasının kendini şaşırttığını söyleyen Luque, gazetecilerle konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Savcılık, soruşturmanın başlatılmasına neyin sebep olduğuyla ilgili bir açıklama yapmadı.