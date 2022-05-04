Maradona'nın efsane forması, rekor bedelle satıldı

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanan maçta giydiği forma, açık artırmayla 9 milyon 284 bin 536 dolara satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's'te gerçekleştirilen açık artırmayla Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı giydiği ve "Tanrı’nın Eli" adı verilen golü attığı forma, yeni alıcısını buldu.

Sotheby's'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maradona'nın formasının online olarak satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Satışın ise 9 milyon 284 bin 536 dolara tamamlandığı kaydedildi.

1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin'in İngiltere ile oynadığı maçta bu formayı giyen Diego Maradona, takımına galibiyeti getiren iki golü kaydetmişti. Karşılaşmanın ardından Maradona, eski İngiliz futbolcu Steve Hodge ile formalarını değiştirdi.

Daha önce formayı satın almak isteyenlerin tekliflerini reddeden Hodge, 2002 yılında İngiltere'deki Ulusal Futbol Müzesi'ne formayı sergilemesi için verdi.

6 Nisan'da Sotheby's'ten yapılan açıklamada ise formanın açık artırmayla satışa çıkartılacağı belirtildi.

Önceki rekor Babe Ruth'a aitti

Maradona'nın 1986'da giydiği formanın satışının gerçekleştirilmesinin ardından bu forma, tarihin pahalı forması oldu. Bir önceki rekor ise Amerikan Beyzbol Ligi MLB'nin efsanevi isimlerinden Babe Ruth'a aitti. Kariyerinde Boston Red Sox, New York Yankees ve Boston Braves formaları giyen Ruth'un Yankees'te oynadığı döneme ait forma, 2019'da 5 milyon 640 bin dolara satılmıştı.