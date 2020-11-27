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Dünya

Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdi!

27 Kasım 2020 17:31

Kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona’nın cenaze töreninden önce; cesedi gömülmeye hazırlamakla görevlendirilen cenaze evi çalışanlarından birinin tabutu açarak fotoğraf çektirmesi infial yarattı.

Cenaze evi çalışanının, Maradona’nın tabutu başında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması, efsanevi futbolcunun hayranlarının tepkisini çekti.

Cenaze evi çalışanı paylaşımı nedeniyle işten çıkarılırken, Maradona'nın avukatı Matias Morla yaşanan olayla ilgili yasal işlem başlatma sözü verdi.

Maradona’nın cenazesi, şehrin yakınlarındaki Bella Vista yerleşim bölgesindeki, ünlü futbolcunun aile mezarlığının da yer aldığı mezarlığa gömüldü. (İHA)

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