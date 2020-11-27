Maradona, Buenos Aires'te toprağa verildi

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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, başkent Buenos Aires'te gerçekleştirilen küçük bir törenle defnedildi.

Jardin Bella Vista mezarlığındaki törene sadece Maradona'nın aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının girmesine izin verildi. Efsane futbolcu, anne ve babasının yanına gömüldü.

Maradona fotoğrafları ve Arjantin bayrağı taşıyan binlerce kişi mezarlığa giden yolun kenarına dizildi. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen birçok futbolsever trafik sıkıştıkça cenaze aracına ellemeye çalıştı.

Maradona'nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu dün futbolseverlerin saygısını sunabilmesi için başkanlık sarayında sergileniyordu. Binlerce kişi sırayla sessizce tabutun önünden geçti.

Perşembe günü boyunca sokaklarda efsane futbolcu anıldı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bütün programlarını iptal ederek günü Maradona'nın ailesiyle geçirdi.