Maradona: Neymar'ı görünce hem ağlayasım, hem gülesim geliyor

Arjantin efsanelerinden Diego Maradona, Brezilya - Meksika maçı sonrasında tepki gören Neymar hakkında konuştu.

Brezilya - Meksika maçı sonrasında sürekli olarak yerde kalması nedeniyle tepki gören Brezilyalı yıldız için Maradona, Marca'ya verdiği röportajda "Neymar artık kararlı olmalıdır" dedi.



Diego Maradona, Neymar'ın artık kararlı olması gerektiğini söylerken, "Birisi Neymar'a kararlı olması gerektiğini söylemeli. Ya herkesi ağlatır, ya da güldürür. Meksika maçında ona ypaılan faul sonrasında ağlamak istedim. Ancak sonra sahada ne kadar çılgınca koştuğunu görünce gülesim geldi" ifadelerini kullandı.

Neymar neler söylemişti?

"Ben kazanmak için buradayım. Her zaman gelişeceğimi düşünüyorum. Eski tempoma kavuşabilmek için biraz daha süratlenmeye ihtiyacım olduğunu biliyordum. Bütün takım için mutluyum. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" sözlerini kullanan Neymar ayrıca Meksikalı taraftarlara da gönderme yaparak, "Meksikalılar maçtan önce çok konuşuyordu ama bugün evlerine gidiyorlar" dedi.