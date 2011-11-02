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Maradona mescit yaptırıyor

Dünyaca ünlü Arjantinli futbol adamı Diego Armando Maradona bozulan imajını mescit yaptırarak onarmayı umuyor.

02 Kasım 2011 02:00


T24 - Dünyaca ünlü Arjantinli futbol adamı Diego Armando Maradona bozulan imajını mescit yaptırarak onarmayı umuyor.


 


BAE'de El Vasl takımını çalıştırmaya başlayan Maradona ülkeye uyum sorunu yaşadığı için takımı da ilk haftalarda yenilgiye uğruyordu. Zaten hakkında yapılan "haberlerde deneyimsiz, abartılı konuşan ve disiplinsiz" olarak nitelendirilen teknik adam bu tepkiler üzerine El Vasl takımı ve Dubai'deki imajını değiştirmek istedi.


ntvmsnbc'nin haberine göre, öncelikle Eylül ayında 21 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Bani Yas takımında forma giyen Ziyab Avane'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Maradona, Avane anısına bir mescit yaptıracağını ilan etti.



Filistin'i destekledi


Bu arada, bir Arap taraftarın kendisine hediye ettiği Filistin kefiyesini boynuna sararak sahaya çıkan ve İspanyolca "Viva Palestine / Yaşasın Filistin" sloganları atan Maradona, dünya genelinde yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden Filistin sorununa dikkati çekmek için ''Filistin'e özgürlük'' adında bir video da yayınlayacak.


Eski futbolcu BAE'nin Abu Dabi kıyılarında bulunan ''Ayşe Tinah'' adasına da doğanın 7 harikası listesine girmesi konusunda internet üzerinde yapılan oylamada destek veriyor.


Maradona'nın El Vasl takımıyla yaptığı anlaşmanın ardından aldığı eleştirilere rağmen Dubai'de kalmaya devam edeceğini ve ülkenin tanıtımına katkıda bulunacağı kaydediliyor.



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