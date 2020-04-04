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Spor

Maradona, Koronavirüs nedeniyle geliri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti

04 Nisan 2020 21:38

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti" ifadelerini kullandı.

Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.

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