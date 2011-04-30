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Spor

Maradona: Kimin iyi olduğuna tarih karar verecek

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, Barcelonalı Lionel Messi'nin mi yoksa kendisinin mi daha iyi futbolcu olduğuna tarihin karar vereceğini söyledi.

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, Barcelonalı Lionel Messi'nin mi yoksa kendisinin mi daha iyi futbolcu olduğuna tarihin karar vereceğini söyledi.

Maradona, Arjantin'in Clarin gazetesine yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen, ''Messi mi Maradona mı daha iyi futbolcu?'' sorusunu yanıtladı. Diego Maradona, ''Buna tarih karar verecek. Benim kariyerim sona erdi.

Messi'ninki devam ediyor. Sonunda tarih Maradona'nın mı yoksa Messi'nin daha iyi olduğuna karar verecek. Bazıları birimizi diğerimizden daha çok sevebilir'' dedi.

''Maradona ya da Messi yok, ikimiz de Arjantinliyiz'' diye konuşan Maradona, Messi'nin 3 gün önceki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid defansının arasında slalom yaparak attığı 2. gol için de, ''Bağırmadım ama inanılmaz bir goldü'' ifadesini kullandı.

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