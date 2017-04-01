T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Maradona, Japon oyun firmasını dava ediyor

Arjantinli futbolcu Diego Maradona, video oyunları firması Konami'yi dava edeceğini açıkladı. Ünlü oyuncu, Pro Evolution Soccer isimli video oyununa kendi görüntüsünün izinsiz olarak kullanıldığını iddia etti

01 Nisan 2017 16:55

Ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona, video oyunları firması Konami'yi dava edeceğini açıkladı.

Maradona, Pro Evolution Soccer isimli video oyununa kendi görüntüsünün izinsiz olarak kullanıldığını iddia etti

Facebook sayfası aracılığıyla olaydan duyduğu kızgınlığını dile getiren ünlü futbolcu, avukatlarının hukuki olarak harekete geçtiğini de söyledi.

Oyunda Maradona karakteri, "Efsaneler" bölümünde, Henrik Larsson, Thierry Henry ve Gary Lineker gibi oyuncularla birlikte yer alıyor.

Arjantinli yıldızın oyunda, 98 puanlık bir notu bulunuyor. Aynı oran Ronaldo'da 93, Ronaldinho'da ise 91.

BBC'nin temasa geçtiği Japon oyun firması Konami, konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

PES olarak da bilinen oyun, Konami firmasının en popüler oyunlarından biri ve 2003 yılından bu yana firmanın kataloğunda yer alıyor.

PES'in 2017 versiyonunun temel amacı, en büyük rakibi olan FIFA'yla arasındaki mesafeyi kapatmak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ArjantinliDiego MaradonaKonamiPro Evolution SoccerMaradonaHenrik Larsson Thierry HenryGary LinekerAynıRonaldoRonaldinhoJaponFIFA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24