Maradona 30 yıl sonra aklandı

Futbol efsanesi Diego Maradona hakkındaki 30 yıllık dava süreci sonuçlandı. Maradona, ölümünden dört ay sonra 34 milyon Sterlin vergi kaçırma suçlamasından aklandı.

Vergi kaçmaktan yargılanan Maradona için mahkeme kararını açıkladı. İtalya Yüksek Mahkemesi, efsane ismin vergi affına hak kazanması gerektiğine karar verdi.

Maradona, Napoli forması giydiği 1991 yılında 2,5 milyon Sterlinlik bir vergiyle suçlanmış toplam faizle birlikte bu rakam 34 milyon Sterlin'e yükselmişti. Soruşturma kapsamnında polis 2006 yılında Maradona'nın değerli küpeleri ve bir Rolex saatine el koymuştu.

Karar sonrası avukat Angelo Pisani, "Bu karar nihayet bir şampiyona şeref ve haysiyetini geri veriyor. Her zaman masum olduğunu biliyordu" dedi. Diego Armando Maradon, 25 Kasım 2020'de 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

(NTV Spor)