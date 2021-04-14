MAPEG'in 606 adet maden sahasını ihaleye açması yargıya taşındı

MAPEG'in 68 ilde 606 adet maden sahasını ikinci defa ihaleye açması yargıya taşındı. Birçok çevre örgütü ve yaşam savunucunun açtığı davada MAPEG’in toplumsal maliyet analizi, kümülatif etki çalışması yapmadığına dikkat çekildi.

Daha önce 766 maden sahasını yargıya taşıdıklarını hatırlatan davanın avukatlarından İsmail Hakkı Atal,“Daha önce açtığımız iptal davasında Ankara 4. İdare Mahkemesi‚ toplu maden ihalesi ilanının dava edilemeyeceği’ gerekçesiyle ret kararı vermişti. Ancak Danıştay 13. Dairesi verdiği kararla ‘toplu maden ihalesinin dava edilebileceği’ yönünde karar verdi” dedi.

BirGün Gökay Başcan'ın haberine göre, Danıştay’ın kararı üzerine maden sahalarının toplu ihalelerinin yargıya taşınmasının önünün açıldığını belirten Atal, 766 maden sahası davasının Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görüleceğini ifade etti.

606 adet maden sahasının ihalesini de Danıştay’ın kararını emsal göstererek açtıklarını belirten Avukat Atal, “Bilim insanları, yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişiminin koronavirüs salgınlarına yol açtığını tespit etmişlerdir. Ağustos 2020'de ise madenciliğin yok ettiği orman alanları ve diğer doğal ekosistemlerde virüsün 2 buçuk kat arttığı, bulaşma riskinin de yüzde 70 arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır” dedi.