Mapa ve Limak’ın İGA’daki hisseleri Cengiz ve Kalyon’a geçti

Rekabet Kurulu, İstanbul Grand Airport’taki (İGA) Mapa İnşaat ve Limak İnşaat’ın hisseleri Cengiz Holding ile Kalyon Holding’e devredilmesine onay verdi.

Rekabet Kurulu, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde kurulan İstanbul Grand Airport’taki (İGA) hisselerinin Cengiz Holding ile Kalyon Holding’e devrine onay verdi. Kurul, elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için ortak girişim kurulmasına da vize verdi.

TELE 1'in haberine göre Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerinin onaylanmasına karar verdi. Kararlar, Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer aldı:

"Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, IST Bilişim Teknolojileri AŞ, TAYA Liman İşletmesi AŞ, TAYA Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ ve İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ’de sahip olduğu hisselerin, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine ve Murathan Doruk Günal ve Turhan Serdar Bacaksız’ın, TAYA Yolcu Hizmetleri AŞ ve TAYA Petrol Yatırımları AŞ’de sahip olduğu hisselerin Mehmet Kalyoncu ve Cengiztur Turizm AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’nde bulunan paylarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı."