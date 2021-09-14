Māori Partisi, Yeni Zelanda'nın isminin Aotearoa olarak değiştirilmesini talep etti

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Yeni Zelanda'da Māori Partisi, ülkenin resmi isminin yerel te reo Māori diline uygun bir şekilde Aotearoa'ya çevrilmesini talep etti.

Parti liderleri, ''Te Reo Māori'nin ülkenin resmi dili olarak hak ettiği yeri almasının zamanı geldi de geçiyor'' ifadelerini kullandı.

''Aotearoa ülkemizi bölecek değil, birleştirecek isimdir'' diyen liderler, ''Başkaları bunu bölücü bir araç olarak kullanıyor olabilir, ama aslında birleştirici bir araç. Atalarımız bu ülkede hep birlikte yaşamamızı istedi'' ifadelerini kullandı.

Talepte, ülkedeki tüm şehir ve kasabalara 2026'ya kadar Te Reo Māori dilindeki orijinal isimlerinin geri verilmesi istendi.

Başbakan Jacinda Ardern, geçen sene isim değişikliğinin daha önce üzerinde durmadıkları bir konu olduğunu belirtmişti.