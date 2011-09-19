-Manzara uğruna kameriyeyi ağaca çıkardı RİZE (A.A) - 19.09.2011 - Rize'nin Fındıklı ilçesinin Çağlayan köyünde yaşayan Mehmet Aydoğan, Çağlayan Vadisi'ndeki manzarayı daha iyi görebilmek için evinin önünde bulunan gürgenin gövdesine yerden 5 metre yükseklikte kameriye yaptı. Ev ile kameriye arasına 10 metre uzunluğunda tahtadan köprü yapan Aydoğan, misafirlerini çoğunlukla vadiye hakim bu kameriyede ağırlıyor. Mehmet Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1968'de Almanya'ya gittiğini ve çeşitli işlerde çalıştığını belirterek, ''Bir ara vinç kursuna gittim ve vinç operatörü oldum. Olimpiyat stadının yapımında görev aldım. İş hayatım boyunca hep yüksek yerlerde çalıştım. Biraz da yaptığım işten dolayı olsa gerek yüksekte olmak hoşuma gidiyor. Memleketime de gelince köyüme yerleştim. Evim Çağlayan Vadisine bakıyor. Manzarayı daha rahat izleyebilmek için, yüksekte durmayı da sevdiğimden dolayı 2006'da evimin önündeki gürgene küçük bir kameriye yapmaya karar verdim'' dedi. Önce evinin hemen alt tarafından gürgene doğru ahşaptan köprü yaptığını, daha sonra gürgene kurduğu iskele ile ağacın dallarını budadığını ifade eden Aydoğan, ''Sonra da kameriyeyi yaptım. Her ikisinin inşaatını birkaç günde tamamladım. Kameriyeyi görenler bana 'bunu nasıl yaptın' diye soruyor. Ben de esprili bir şekilde kameriyeyi ağaç küçükken yaptım, sonra ağaç büyüdü' diye cevaplıyorum. Sonra tabii gerçeği anlatıyorum'' diye konuştu. Aydoğan, kameriyede hoşça vakit geçirdiklerini belirterek, ''Şimdiki hedefim 30 metre yüksekliğindeki bu ağacın tepesini keserek kartal yuvası gibi bir yer kameriye yapmak. Bu projeyi hayata geçirmeyi çok istiyorum. Eminim oranın manzarası çok daha muhteşemdir'' dedi.