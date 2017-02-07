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BBC Türkçe

Manyetik raylı trende 430 km hızla yolculuk

Şanghay'daki uluslararası havalimanını şehir metro hattına bağlayan manyetik levitasyon trenleri saatte 430 km hız yapıyor.

07 Şubat 2017 17:53

Şanghay'daki uluslararası havalimanını şehir metro hattına bağlayan manyetik levitasyon trenleri saatte 430 km hız yapıyor.

Dünyanın en hızlı yolcu treni bu. Şanghay'daki Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcuları şehir metro hattına taşıyor. 30 km'lik bir hat üzerinde çalışan tren, bu mesafeyi 7 dakika 20 saniyede geçebiliyor.

Manyetik raylı tren adıyla da bilinen manyetik levitasyon (MAGLEV) treni raylı bir sistem üzerinde kayıyor; tekerlek sürtünmesi söz konusu olmadığı için daha fazla hız yapabiliyor.

Bu sistemin ardında basit bir bilimsel mantık yatıyor. Mıknatısta bir artı uç ile eksi uç birbirini çekerken iki artı uç (veya iki eksi uç) birbirini iter. İşte manyetik kaldırma sisteminde bu itmeden yararlanılır ve elektro mıknatıslarla tren vagonları hızla ileri doğru itilir.

Hazır Şanghay'dayken bu trene binmemek olmazdı. Trenin kalktığı istasyon altın yaldızlarla kaplıydı. Dijital bir saat bir sonraki trenin kalkış saatini gösteriyordu.

Bir dakika kala tren geldi. Kapılar açıldı. Modern görünümlü iç mekândaki mavi koltuklara oturdum. Ama şimdiye kadar gördüklerimde bir olağanüstülük yoktu, her vagondaki dijital saat ve hız göstergesi dışında.

Kalkış saati geldiğinde kapılar kapandı, istasyondan ayrıldık. Tren hemen hızlanmaya başladı. Birkaç saniye içinde hız göstergesi 100, ardından 200 km'yi gösterdi. Diğer yolcuların bu hıza alışkın oldukları için başlarını telefonlarına eğip olağan davranmalarını bekliyordum. Ama onlar da çocuklar gibi heyecanlı bir halde yolculuğun tadını çıkarıyorlardı.

Hız saatte 300 km'ye ulaştığında yolcular koltuklarından kalkıp hız göstergesinin altında fotoğraf çektirmeye başladı. Pencereden görülen manzara iyice belirsizleşmişti. Vagonun içindeki hızdan kaynaklı ilginç uğultu daha da yükseldi. Bu hız insanda uçma hissi yaratıyordu.

Bir süre sonra hız göstergesi 431 km'yi gösterdi. Bu hızı gördükten bir süre sonra yavaş yavaş 100 km'ye düşüldüğünde tren sanki çok yavaş gidiyormuş sanıyordu insan.

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