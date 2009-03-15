Manyas Kuş Cenneti güzelliğine kavuştu

Son haftalardaki yağışlar sayesinde Manyas Kuş Cenneti’nde iki yıl önce yaşanan kuraklıktan eser kalmadı.



Manyas İlçesi'ndeki Manyas Kuş Cenneti, bu kış etkili olan yağışlarla birlikte eski haline kavuştu. 2 yıl önceki kuraklıktan hiçbir izin kalmadığı Manyas Kuş Cenneti, göçmen kuşların tekrar uğrak yeri olmaya başladı.



Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan Manyas Kuş Cenneti eski güzelliğine kavuştu. Her yıl 266 türden 3 milyon göçmen kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti, 2 yıl önce yaşanan kuraklığın bedelini ağır ödemişti. Aşırı sıcaklık nedeniyle daha önce 690 bin metküp suya sahip olan Manyas Kuş Cenneti'ndeki su oranı 92 bin metreküpe düşünce kuşların kuluçkaya yattıkları yuvalar açıkta kalmış, balıkların yüzdüğü, sandalların bağlandığı iskele alanında ise inekler ve koyunlar otlatılmaya başlanmıştı.



Bölgede kış mevsimi boyunca yağan ve özellikle son 2 haftada etkili olan sağanak yağışlar Manyas Kuş Cenneti'ni eski doğal güzelliğine kavuşturdu. Manyas Kuş Cenneti'ne gelen özellikle beyaz balıkçıl, gri balıkçıl, kaşıkçı ve gece balıkçısı kuşları kuluçkaya yatmaya başladı.

Manyas Kuş Cenneti, 1939 yılında Alman Profesör Curt Kosswig ve eşi Leonore Kosswig tarafından keşfedildi. 64 hektarlık alana sahip Manyas Kuş Cenneti, 1959 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Milli Park ilan edildi. Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan Manyas Kuş Cenneti, 1976 yılında Avrupa Konseyi tarafından tabiatın en iyi korunduğu yerlere verilen ‘A’ sınıfı diploma ile ödüllendirilmişti. Her 5 yılda bir yenilenen Kuş Cenneti'nin diploması, 2001 yılında çevre kirliliği nedeniyle askıya alınmış ancak Çevre ve Orman Bakanlığı ile diğer kuruluşların gerekli önlemleri alması sonucu diploma 2005'te yenilenmişti.(dha)

