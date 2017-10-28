T24 LogoT24 Logo
Magazin

Manuş Baba'nın konser maratonu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SON dönemde büyük hayran kitlesi oluşan 'Manuş Baba' olarak tanınan Mustafa Özkan, Avcılar'da büyük ilgi gördü

28 Ekim 2017 14:55

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SON dönemde büyük hayran kitlesi oluşan \'Manuş Baba\' olarak tanınan Mustafa Özkan, Avcılar\'da büyük ilgi gördü. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 23 ayrı yerde konser verecek olan \'Manuş Baba\' hayranlarının ilgisine layık olmaya çalıştığını söyledi.
Geçen mayıs ayında \'Dönersen Islık Çal\' albümünü yayınlayan çocukluk döneminde anne annesinin \'Güzel çocuk\' anlamına gelen \'Manuş\' ve ilk söylediği kelimen olan \'Baba\'yı yan yana getirerek Manuş Baba\' adıyla tanınan ve kısa sürede sevilen sanatçı dün akşam Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi\'nde 500 kadar hayranının karşısına çıktı. Biletleri tükenen sanatçıyı izlemek isteyen genç hayranlarından bazıları ayakta, bazıları da taburede kendilerine yer bulabildi. Balat\'tan yola çıktığını ve yoğun trafik nedeniyle konsere ulaşamamaktan korktuğunu anlatan \'Mamuş Baba\'nın şarkılarına çoğu üniversiteli hayranları bir ağızdan eşlik etti.
Çok yönlü müzik yapan, şarkıları internetteki video sitelerinde hit olan, Nazım Hikmet, Ahmet Arif\'in dizelerini de şarkı olarak söyleyen, yıl başına kadar 23 ayrı yerde konser verecek olan \'Manuş Baba\' hayranlarının sevgisine layık olmaya çalıştığını söyledi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖRTKARDEŞİSTANBUL DHA SONBabaMustafaAvcılarGeçenIslıkManuş BabaAvcılar Barış Manço Kültür MerkeziBiletleriBalatNazım Hikmet Ahmet ArifFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24