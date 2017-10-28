Manuş Baba'nın konser maratonu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SON dönemde büyük hayran kitlesi oluşan \'Manuş Baba\' olarak tanınan Mustafa Özkan, Avcılar\'da büyük ilgi gördü. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 23 ayrı yerde konser verecek olan \'Manuş Baba\' hayranlarının ilgisine layık olmaya çalıştığını söyledi.

Geçen mayıs ayında \'Dönersen Islık Çal\' albümünü yayınlayan çocukluk döneminde anne annesinin \'Güzel çocuk\' anlamına gelen \'Manuş\' ve ilk söylediği kelimen olan \'Baba\'yı yan yana getirerek Manuş Baba\' adıyla tanınan ve kısa sürede sevilen sanatçı dün akşam Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi\'nde 500 kadar hayranının karşısına çıktı. Biletleri tükenen sanatçıyı izlemek isteyen genç hayranlarından bazıları ayakta, bazıları da taburede kendilerine yer bulabildi. Balat\'tan yola çıktığını ve yoğun trafik nedeniyle konsere ulaşamamaktan korktuğunu anlatan \'Mamuş Baba\'nın şarkılarına çoğu üniversiteli hayranları bir ağızdan eşlik etti.

Çok yönlü müzik yapan, şarkıları internetteki video sitelerinde hit olan, Nazım Hikmet, Ahmet Arif\'in dizelerini de şarkı olarak söyleyen, yıl başına kadar 23 ayrı yerde konser verecek olan \'Manuş Baba\' hayranlarının sevgisine layık olmaya çalıştığını söyledi.



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