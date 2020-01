"Manuş Baba'nın 'Eteği Belinde' şarkısı çalıntı çıktı" iddiası

Manuş Baba olarak bilinen sanatçı Mustafa Özkan’ın yeni yayınlanan “Dönersen Islık Çal” isimli albümünün çıkış parçası olarak bilinen ve 77 milyon izlenmeye varan, video klibi çekilen “Eteği Belinde” isimli parçanın sanatçı Atilla Yılmaz’ın “2005” yılında piyasaya çıkarmış olduğu “Vaktidir” isimli albümünde yer alan “Senden Gayrı” isimli eserin birebir kopyası olduğu iddia edildi. Şarkının Atilla Yılmaz’a ait olduğu “MSG” Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği tarafından da onaylandı.

Vatan’ın haberine göre, sanatçı Atillla Yılmaz, “2005 yılında piyasaya çıkardığı albümündeki eser ile ilgili olarak sevenlerim “Senden Gayrı” isimli parçamın kopyası olduğunu söylediklerinde şarkıyı dinledim. Söz ve müziği “Manuş Baba” yazan parçanın müziği benim 2005 yılında yayımladığım “Senden Gayrı” eserimle aynısı olduğunun farkına vardım. Bu konuyla ilgili olarak yasal tüm işlemleri başlatıp emeğime sahip çıkacağım” diye konuştu.

Manuş Baba'dan yanıt

Manuş Baba, "üzüldüğüm tek nokta var ki “tanımadığım, bilmediğim, dinlemediğim, iyi niyetten yoksun, benim için müzikal olarak çok uç bir noktada olan eser sahibi, (sahipleriyle) ile öyle bir benzerliğin olma ihtimali ve kendimin aynı hisleri paylaşmış olma ihtimalidir beni yaralayan..” Ben yazdım, ben ürettim derken o özel hislerimin çokta özel kılınmayacağı bir durumla karşılaşmaktır beni kıran. ‬ ‪Gelelim şuna ki demem gereken bir şey daha var.. “Msg dışında, Mesam’a başvurulmuş çalıntı, benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor.”‬ ‪Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilememekle popülerlik, ün vs.. mevzusu da kolay iş değilmiş arkadaş.. Ne karakter kaldı, ne ana, ne baba..‬" dedi.

Manuş Baba'nın açıklaması şöyle:

"-Bi’ garip basın açıklaması!..

Valla nerden bulaştık bu işe bilmiyorum..‬ Vaktiyle atari salonunda oyun oynamak için evden ufak tefek bir şeyler arakladığımız oldu da böyle “hırsız” damgası vurularak ortada dolaşan haberler mevzusu biraz ağır yani.. benim, bizim, dostlarım, ailem için.. kaldı ki “emek” ailemden öğrendiğim, içimde taşıdığım bunu hayatım boyunca yol arkadaşlarımla, dostlarımla bu zamana dek beni destekleyenler ile paylaşmaktan mutluluk ve onur duyacağım bir şeyken böyle emek hırsızlığı ithamı ile karşılaşmak çok da ezici bir şey değil benim için açıkcası!.. ‬ ‪vicdanım ile ilgili herhangi bir telaş yaşamıyorum. üzüldüğüm tek nokta var ki “tanımadığım, bilmediğim, dinlemediğim, iyi niyetten yoksun, benim için müzikal olarak çok uç bir noktada olan eser sahibi, (sahipleriyle) ile öyle bir benzerliğin olma ihtimali ve kendimin aynı hisleri paylaşmış olma ihtimalidir beni yaralayan..” Ben yazdım, ben ürettim derken o özel hislerimin çokta özel kılınmayacağı bir durumla karşılaşmaktır beni kıran. ‬ ‪Gelelim şuna ki demem gereken bir şey daha var.. “Msg dışında, Mesam’a başvurulmuş çalıntı, benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor.”‬ ‪Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilememekle popülerlik, ün vs.. mevzusu da kolay iş değilmiş arkadaş.. Ne karakter kaldı, ne ana, ne baba..‬ ‪Memleketin dört bi’ yanında şarkılar, türküler ile bir araya geldiğim her sahnede bizi bir arada tutan ne varsa ona inanıyor ve bu güzelliğin bizi iyileştireceğini, kurtaracağını düşünüyorum dedim.. Memlekette her şey artık o kadar anormal ki kötü adamlar, kötü kadınlar çiçeğe, doğaya, sevgiye, dostluğa, insanca yaşam taleplerine karşı durup bunun mizahını yapıp gülünç buluyorlar.. ‬ ‪şimdilik buralardayım.. hayatımda popülerlik, ünden, şöhretten daha öte şeyler var.. ahlaklı olmak, insan olmak, memleketin, dünyanın farkında olmak, ailem, dostlarım, sevdiklerim.. ‬ ‪varsın sizin olsun ününüz, şöhretiniz.. ‬ ‪şu memlekette hiçbir şeyin benim istediğim gibi olmayacağını anlamış olmakla beraber asla bu hayal kırıklıklarından dolayı da vazgeçecek değilim..‬"

