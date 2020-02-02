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Manuş Baba 'Eteği Belinde' şarkısı için tazminat ödeyecek

Besteci Atilla Yılmaz, Manuş Baba'ya dava açmıştı

02 Şubat 2020 11:31

Besteci Atilla Yılmaz, “Eteği Belinde” şarkısı için Manuş Baba’ya (Mustafa Özkan) açtığı davayı kazandı. Manuş Baba, Yılmaz'a tazminat ödeyecek. 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre,  İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, “Senden Gayri” adlı eserinin kendisinden izin almadan değiştirilerek “Eteği Belinde” şarkısında kullanıldığını öne sürmüş, Manuş Baba ve Kınay Organizasyon Danışmanlık şirketinden şikâyetçi olmuştu.

Mahkeme, Yılmaz’ın eserinin “Eteği Belinde” şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek davalıların 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

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