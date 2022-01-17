Manuş Baba'dan iptal edilen konser için açıklama: Hayati risk vardı

Şarkıcı Manuş Baba, Sivas'ta gerçekleşmesi planlanan konserinde sahneye çıkmama sebebinin iddia edildiği gibi 'soğuk hava' değil güvenlik önlemlerinin alınmaması olarak açıkladı.

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde konser vermesi planlanan Manuş Baba'nın "hava soğuk" diyerek sahneye çıkmadığı iddia edildi. Tepkilerin odağındaki Manuş Baba sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı. Teknik sözleşmenin uygulanmadığını belirten Manuş Baba, "Bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

“Hayatımızı riske etmemek için...”

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."

"Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivaslı dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."