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Deutsche Welle

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

Avustralya'ya iltica etmek isteyenlerin bekletildiği Papua Yeni Gine'ye bağlı adada yeni kampa taşınmayı reddedenleri tahliye etmek için operasyon düzenlendi.

23 Kasım 2017 13:10

Avustralya'ya iltica etmek isteyen mültecilerin bekletildiği ve bir süre önce kapatılmasına karar verilen Papua Yeni Gine'deki gözaltı merkezinin boşaltılması için polis operasyonu düzenlendi.

Manus Adası'da bulunan gözetim merkezinden yeni yapılan kampa taşınmayı reddeden 300'den fazla mültecinin direnmesi üzerine Papua Yeni Gine Polisi harekete geçti.

Gözetim merkezini kuşatan polis bazı kişileri gözaltına aldı. Mültecilerin aktardığına göre güvenlik güçleri, kamptaki barınakları ve su deposunu yıktı. Kamptakilerin zorla otobüslere bindirildiği öne sürüldü. Polis Müdürü Dominic Kakas, 50 polis memuru ve göç yetkililerinin Perşembe sabah saatlerinden kampa geldiğini ve mültecilerden bir kısmını taşınmaya ikna ettiğini aktardı. Kakas bunun bir zorla tahliye operasyonu olmadığını ve güç kullanmadıklarını savundu.

Merkezdeki mültecilerden Abdul Aziz Adam ise Twitter hesabından kampta yaşananları aktardı baskın düzenleyen polisin çok sayıda kişiyi zorla götürüldüğünü berlitti.

Şartların yetersizliği nedeniyle kapatıldı

Papua Yeni Gine Anayasa Mahkemesi geçen yıl, Avustralya'nın mültecilere sağladığı barınma olanaklarının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Manus Adası'ndaki kampın kapatılmasına karar vermişti. 31 Ekim'de resmen kapatılan kampa elektrik, su ve gıda sağlanmıyor. Mültecilerden yakınlardaki Lorengau'da yapılan yeni bir kampa taşınmaları isteniyor. Ancak iltica arayışındaki mülteciler, Lorengau'da yaşayan yerli halkın kendilerini tehdit ettiğini belirterek güvenlik gerekçesiyle bulundukları kampı terk etmeyi reddediyor.

Operasyonu doğrulayan Avustralya Göç Bakanı Peter Dutton yaptığı açıklamada, "Avustralyalıların vergilerinden yeni tesisler için 10 milyon dolar harcandı ve insanların oraya taşınmasını istiyoruz" dedi.

Dutton, Sydney'den yayın yapan 2GB radyosuna verdiği beyanatta, merkezi terk etmeyen mültecileri yeni inşaat yapılacağı zaman "evden çıkmayan kiracılara" benzetti. Dutton, merkezdeki mülteci veya sığınmacı statüsünde olanların hiçbir zaman Avustralya'ya alınmayacağını tekrarladı.

Mültecilerin bir kısmı dört yıldır kapatılan gözetim merkezinde bekletiliyordu.

AP/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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