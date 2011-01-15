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Kültür-Sanat

Manullang: Hitler'i resimlerimle cezalandırmak istedim

Endonezyalı sanatçı Ronald Manullang Hitler'i bir kadın olarak resmetti.

15 Ocak 2011 02:00

T24- Endonezyalı sanatçı Ronald Manullang'ın Hitler'i bir kadın olarak resmettiği 'Final Judgement' isimli sergi bir yandan ilgi çekerken diğer taraftan tepkilere neden oldu. Manullang, "Resimlerimle Hitler'i cezalandırmak istiyorum" dedi.




Manullang, Singapur'daki Art Stage'de bugün açılan sergi için 'Hitler sayısız suçlar işledi. Çok sayıda insanı katletti ama bunun karşılığında hiç bir zaman ceza almadı. Ben resimlerimle onu cezalandırmak istiyorum' diyor.

Önce Hitler'i hamile bir kadın olarak resmeden Endonezyalı ressam, başka bir resminde de onu kucağında bir bebekle gösteriyor. Bebeğin kolundaki toplama kampı numarasından onun bir Yahudi olduğunu anlıyoruz.

Sergideki bir diğer resimde ise Hitler yanında soykırımın sembol isimlerinden biri olarak kabul edilen Anne Frank'la birlikte görülüyor.





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