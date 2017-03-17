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BBC Türkçe

Manuka balı ticaretine gangsterler dadandı

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesinin haberine göre Çin'de yükselişte olan Manuka balı talebinden faydalanmak isteyen suç örgütleri, bu balı üreten arıları çalmaya başladı.

17 Mart 2017 12:27

Çin'de yükselişte olan Manuka balı talebinden faydalanmak isteyen suç örgütleri, bu balı üreten arıları çalmaya başladı.

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesinin haberine göre Yeni Zelanda'daki arıcılar, son 6 ayda 400'den fazla hırsızlık vakası yaşadı.

Adını arıların beslendiği Manuka çiçeklerinden alan balın, bazı araştırmalara göre anti-bakteriyel ve yaraların hızlı iyileşmesi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan özellikleri bulunuyor.

Tenisçi Novak Djokovic ve oyuncu Scarlett Johansson'un da kullanmasıyla popülerleşen bal için küresel talep artmıştı.

Yeni Zelanda geçen yılın ilk yarısında Manuka balı ihracatından 315 milyon Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 800 milyon TL) kazanmıştı.

Bu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla.

İhraç edilen ürünlerin en büyük pazarı ise Çin ve Hong Kong.

Yeni Zelanda'nın ihraç ettiği balların üçte biri Çin ve Hong Kong'a gidiyor.

The Times'ın haberine göre çalınan kovanların her biri 2 bin Yeni Zelanda Doları (yaklaşık 5 bin TL) değerinde.

Yeni Zelanda polisi, bu hırsızlıklarla başa çıkabilmek için bir veritabanı hazırlamaya başladı.

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