Manuel Locatelli, 35 milyon Euro karşılığında Juventus'ta

Juventus, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Manuel Locatelli'de mutlu sona ulaştı. EURO 2020'de sergilediği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha için Sassuolo'ya 35 milyon Euro ödenecek.

Siyah Beyazlı ekip, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'da sergilediği performansla devlerin dikkatini çeken 23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan basını, Juventus'un Sassuolo'ya 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Manuel Locatelli geçen sezon Serie A'da 34 maça çıkıp 4 gol, 3 asistle kaydetmişti. 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca EURO 2020'de ise İtalya formasıyla 5 maçta 2 gol atarak takımını kupaya taşıyan isimlerden birisi olmuştu.