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Spor

Manuel Fernandes, lokomotif gibi çalışıyor!

Eski Beşiktaşlı yıldız, UEFA'da çıktığı 7 maçta 6 gol kaydetti

16 Şubat 2018 13:07

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in hat-trick yaptığı maçta Nice'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 4. dakikada Balotelli açarken İtalyan yıldız, 28'de kazanılan penaltıyı da gole çevirince skor 2-0 oldu. Moskova ekibi adına 45'te kazanılan penaltıda ise topun başına geçen Fernandes, takımını soyunma odasına ümitli götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Portekizli yıldız, 69 ve 77. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Yıldız orta saha oyuncusu, bu maçta 3 gol birden atarak UEFA'daki 7. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.

Bu maçın rövanşı 22 Şubat'ta Moskova'da oynanacak.

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