Manuel Fernandes, lokomotif gibi çalışıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in hat-trick yaptığı maçta Nice'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maçta gol perdesini 4. dakikada Balotelli açarken İtalyan yıldız, 28'de kazanılan penaltıyı da gole çevirince skor 2-0 oldu. Moskova ekibi adına 45'te kazanılan penaltıda ise topun başına geçen Fernandes, takımını soyunma odasına ümitli götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Portekizli yıldız, 69 ve 77. dakikadaki golleriyle Lokomotiv Moskova'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Yıldız orta saha oyuncusu, bu maçta 3 gol birden atarak UEFA'daki 7. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.

Bu maçın rövanşı 22 Şubat'ta Moskova'da oynanacak.