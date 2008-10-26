MANU üzgün dönüyor



Evinde, Mancherster United’ı ağırlayan Everton ilk yarısını yenik kapattığı maçtan, bir puanla ayrılmasını bildi.



Hafta içi Celtic’i 3-0 gibi net bir skorla geçen Manchester United, Everton deplasmanında galip gelerek yedinci galibiyetini almak istiyordu. Son beş maçtır galip gelemeyen Everton ise sekiz maçta sadece sekiz puan alarak 16. sırada bulunuyordu. Kısacası her iki takım da galibiyeti istiyordu.



İlk yarıda daha iyi oynayan taraf Manchester United, Christano Ronaldo ve Giggs’in yakaladığı pozisyonlarda golü bulamadı. 22. dakikada ise sahneye Darren Fletcher çıktı ve Giggs’in akıl dolu pasında Tim Howard’ı avlamasını bildi. Golden sonra da etkili olan taraf Manchester olsa da ilk yarıda başka gol bulamadılar. Everton ise Yakubu ve Saha ile etkili olmaya çalışsa da fazla varlık gösteremedi.



İkinci yarıya takımlar oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Sahada daha derli toplu bir Everton izledik. Arteta ve Fellaini ile 53. dakikada Manchester kalesini yoklayan Everton, 60. dakikada ise Neville’in sağ kanattan yaptığı ortaya, Vidic’in üzerinden kafayı vuran Fellaini maça beraberliği getirdi. Everton golden sonra da Yakubu ile ataklara devam etti. Ferdinand , Yakubu karşısında çaresiz kaldı fakat Yakubu bunlardan yararlanamadı. Ferguson oyuna Oliveira, Nani ve Tevez’i alarak galibiyet bulmaya çalışsana da Everton deplasmanından bir puanla dönmek zorunda kaldı.



