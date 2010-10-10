-MANU THY İÇİN UÇAKTA FUTBOL OYNADI İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyada 80 ülkede gösterime girecek yeni reklam filminde, dünya futbolunun efsanevi takımlarından Manchester United'in Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Patrice Evra, Rafael, Fabio ve Paul Scholes'in aralarında bulunduğu yıldızları rol aldı. Son zamanlarda büyük ve prestijli anlaşmalara imza atan, havacılıkta önemli ataklar yapan THY, dünya genelindeki marka bilinirliğini artırmak için yaptığı çalışmalara yeni bir boyut daha kattı. Resmi sponsor olduğu dünya futbolunun efsane takımı Barcelona'nın yıldızlarının rol aldığı ve dünyada ses getiren reklam filmi, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek için çekilen ve 12 dev adamın 5 bin metrede smaç bastığı reklam filminin ardından THY, bu kez Manchester United takımının yıldızlarını reklam filminde oynattı. -GÖKYÜZÜNDE FUTBOL MAÇI- ''Gökyüzünde futbol maçı'' adı ile Manchester'da çekilen reklam filmi için birebir boyutlarda gerçek bir yolcu uçağı inşa edildi. İki ay süren yapım aşamasının ardından başlayan çekimler iki gün sürdü. David Beckham gibi ünlü futbolcuların global kampanyalarının reklam filmlerini çeken Marco Grandia'nın yönetmenliğini yaptığı reklam filminde, futbolcuların oyun koçluğunu kareograf Billy Wingrove yaptı. Türk ve İngiliz prodüksiyon ekiplerinin ortak çalışması ile hayata geçirilen filmde, 115 kişilik bir ekip görev yaptı. Bire bir boyutlarda inşa edilen bir uçağın içinde oynanan maçta Manchester United takımının yıldız oyuncuları Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Patrice Evra, Rafael, Fabio, Paul Scholes, Darren Fletcher, Darron Gibson, Anderson ve Edwin Van Der Sar boy gösteren isimler oldu. İkizler Rafael ve Fabio, THY reklam filminin çekimleri sırasında sempatik tavırları ile tüm ekibin neşe kaynağıydı. Gökyüzünde maç için kamera karşısına geçen bir diğer önemli isim 17 yıl Manchester United forması ile top koşturan efsanevi futbolcu Sir Bobby Charlton'du. Sir Charlton, filmin sürpriz finalinde genç kuşak ile birlikte rol aldı. Manchester United'ın yıldız futbolcuları, reklam filminde bir yandan maç yaparken bir yandan da THY'nin yeni Business Class konseptinin tadını çıkardı. Film 20 Ekim tarihinde uluslararası televizyon kanallarının ardından THY'nin uçtuğu 80 ülkede gösterime girecek. -THY, 5 YILDIZA UÇUYOR- THY Genel Müdürü Temel Kotil, 2011'in THY için bir dönüm yılı olacağını, farklı bir boyuta tırmanacaklarını da ifade ederek, şöyle dedi: ''Önümüzdeki yıl iki havayolunun 5 yıldıza ulaşacağı ve bunlardan birinin de THY olacağı konuşuluyor. İnşallah Türkiye'nin markası THY, 5 yıldıza ulaşarak kalite yolunda dünya markası olacak. THY olarak son yıllarda elde ettiğimiz başarılarla zirveye tırmandık. Artık bir kademe daha yukarıdayız ve farklı zirveye ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni zirvelere de ulaşıp dünyanın ilk 10 havayolu şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz.''