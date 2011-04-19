Manu Chao, Ahmet Şık ve Nedim Şener için söyledi

T24- Yaklaşık bin kişi dün akşam muhalif müzisyen Manu Chao'nun konserindeydi. Babylon'daki konsere "Freedom to Ahmet Sık & Nedim Sener" havlusuyla çıkan müzisyen, bir kez daha gönülleri fethetti.





Medya Tava'da yayımlanan habere göre, İstanbul'da Babylon'da 2 gece konser verecek olan Manu Chao ilk geceden bir kez daha efsaneye dönüştü. "Freedom to Ahmet Sık & Nedim Sener" havlusunu sahnenin görünen bir yerine asan sanatçı, daha ilk andan itibaren enerjisiyle mekanı ayağa kaldırdı.

Chao, 9 yıl önce Efes Pilsen One Love'un ilk yıllarında unutulmaz bir konser vermiş; hayranları onu geçen yıllarda sabırla beklemişti. Şanslı azınlık gece boyunca içeriden bilet bulamayan dostlarına mesajlar attı, twitter üzerinden fotoğraflar paylaştı. Ne de olsa 800 kişilik mekandaki iki gecelik konserin biletleri 20 dakikada tükenmişti. Manu Chao yeri geldi zıpladı zıplattı, yeri geldi göğsünde mikrofon vura vura mekanı inletti. O 9 yıl önceki gibi dinamikti, samimiydi; hatta gençleşmişti.

Seyircide dar alanda kısa paslaşmalarla, soğuk havayı, aldığı son felaket haberlerini bir anlığına unutup geceyi bitirdi. 5 bisin ardından sahneyi terk edebilen Manu Chao'ya söylenecek tek şey vardı:

"9 yıl daha bekletmeden gel, Ahmet Şık'ın, Nedim Şener'in ve umudunu kaybetmek üzere olanların senin desteğine ihtiyacı var..."









Manu Chao Kimdir?



José-Manuel Thomas Arthur Chao nam-ı diğer Manu Chao, 1960’ların başında göçmen bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya geldi. Müzikal olarak kalıplara sığdıralamayan; Punk, Salsa, Reggae, Ska, Rai ve Fransız akımının arasında özgürce dolaşan sanatçı, çocukluğunu birçok sanatçı ve entellektüel arasında geçirdi. Müziğinde göç, aşk, ve gettolarda yaşam gibi konuları işleyen Manu Chao, Avrupa’da büyük başarı yakayan grubu Mano Negro’yu 1987 yılında kurdu. 1995’te ise yoluna tek başına devam etme kararı alan Fransız sanatçı, şu ana kadar 7 solo albüm yayınladı. Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve İngilizce şarkılar söyleyen Manu Chao, Latin Amerika’da ve Avrupa’da yakaladığı başarıyı ‘Me Gustas Tu’ ve ‘Clandestino’ gibi unutulmaz hitleriyle tüm dünyaya taşıdı.

Şarkıları aşk sözlerinin yanı sıra, sık sık göçmenler üzerine, ayrımcılığa karşı ve uluslararası dayanışmayı destekleyen eleştirel sözler barındırır. Sol ve küreselleşme karşıtı çevrelerce yoğun ilgi görmektedir. Chao, Fransa'nın Bayonne kentindeki konserinde "Sulukule Susmayacak" yazılı tişört giyerek kentsel yenileme projesiyle evleri yıkılan Romanlara da destek olmuştur. Ayrıca Konserlerinde Galatasaray forması giymesiyle biliniyor.