Mantardan zehirlenen 4 kişiden 1'i öldü

Olay, önceki gün Karabayır ormanlık alanında meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Fahrettin Büke, Ali Malkoç, Ali Er ve Yaşar Kurt, önceki gün Karabayır ormanlık alanına pikniğe gitti. Burada mangal yakan 4 arkadaş, ızgara üzerinde tavukları ve etleri pişirdikten sonra ağaçların altında bulunan mantarları da topladı ve onları da pişirerek yedi. Piknik bitimi evlerinin yolunu tutan 4 arkadaş şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile değişik saatlerde hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 38 yaşındaki 2 çocuk babası Fahrettin Büke yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen ve sağlık durumları ciddiyetini koruyan Ali Malkoç İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye, Yaşar Kurt ise Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Er'in tedavisi ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Hayatını kaybeden Fahrettin Büke ise, Kızılpınar Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Kızılpınar Yukarı Mezarlığı'na toprağa verildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.