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Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe nine hayatını kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 6 çocuk ve 25 torunu bulunan 107 yaşındaki Eşe Uslu, hayatını kaybetti

17 Kasım 2018 19:08

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 6 çocuk ve 25 torunu bulunan 107 yaşındaki Eşe Uslu, hayatını kaybetti.

Erdemli ilçe merkezinde kızıyla birlikte yaşayan Eşe Uslu, kızı, damadı ve torunu ile birlikte ilçenin kuzeyindeki Harfilli Mahallesi\'nden topladıkları mantardan yapılan yemeği akşam yedi. Yemeğin ardından rahatsızlanan aile bireyleri, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Mersin Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak Eşe Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşe Uslu\'nun kızı, damadı ve torununun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdemli Devlet Hastanesi Tabela ve dış görüntüsü
-Ambulans acil kapısına yanaşırken
-Harfilli Mahallesinden Ahmet Doğaner ile Eşe Uslu Hakkında röportaj
-Vatandaş mantar toplarken.
-Eşe Uslu Görüntüsü

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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