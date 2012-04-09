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Sağlık

'Mantarda bilgisizlik öldürüyor'

Doğal mantarlar açısından zengin olan ülkemizdeki mantar kaynaklı ölümler endişe veriyor. Uzmanlara göre en önemli neden, vatandaşların doğru bilgilendirilememesi

09 Nisan 2012 20:50

 

Doğal mantarlar açısından zengin olan ülkemizdeki mantar kaynaklı ölümler endişe veriyor. Uzmanlara göre en önemli neden, vatandaşların doğru bilgilendirilememesi.

Mantar B kompleks vitaminleri ve C vitamini yönünden çok, D vitamini yönünden de oldukça zengin bir yapıya sahip. Vitamin yönünden zengin olması, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki oluşturan mantar, mineral madde bakımından da zengin bir ürün. Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Celaleddin Öztürk, bol miktarda kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve bakır içeren mantarın mükemmel bir folik asit kaynağı olduğunu söyledi. Bilindiği gibi folik asit kansızlığı gideren bir etkiye sahip.

Mantarların zehirli olup olmadıkları konusunda halk arasında fazlaca yanlış bilgi bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, ''Bu nedenle tabiattan toplanan mantarlar bazen insan sağlığını kötü yönde etkilemektedir. Ölümle sonuçlanan zehirlenmeler ortaya çıkmaktadır. Mantar zehirlenmelerinde ilk olarak zehir etkisine sahip mantarın türünün tespiti, tedavi yöntemi için çok önemlidir. Çünkü zehirli mantarların kendilerine özgü sahip oldukları toksik maddeler mevcuttur” dedi.

 

Baharda mantar zehirlenmeleri artıyor

 

Ülkemizde karşılaşılan bu tür zehirlenmelerde müracaat edilecek kurum sayısının sınırlı olduğunu vurgulayan Prof. Öztürk, şunları söyledi: “Ülkemizde insanları bilinçlendirme adına çalışmalar artarak devam etmektedir. Fakat hala mantar zehirlenmelerinin önüne geçilememektedir. Yurtdışında bu tür zehirlenmelerin azlığı dikkat çekmektedir. Örneğin, İngiltere'de bir yıl içerisinde mantardan zehirlenen sayısı birkaç kişi iken ülkemizde bahar aylarında mantardan zehirlenen sayısı oldukça fazladır. Bunun nedeni vatandaşı doğru ve etkin şekilde bilgilendiremememiz. Yurtdışında, özellikle gelişmiş ülkelerde halk, seminerlerle toplantılarla arazi çalışmalarıyla bu konuda uzman kişiler tarafından etkin şekilde bilgilendirilmektedir.''

 

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