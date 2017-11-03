Mantar yiyen çift idrara çıkamayınca diyalize bağlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yedikleri mantardan zehirlenen Selahattin ve Semiha Ataş çifti idrara çıkamama sorunu ile karşılaşınca kaldırıldıkları hastanede diyalize bağlandı.

Sivas\'ın Koyulhisar ilçesi Çaylı Köyü\'nde yaşayan ve 4 çocukları bulunan 57 yaşındaki Selahattin ve 58 yaşındaki Semiha Ataş çifti, geçen cumartesi sabahı kahvaltı için gittikleri komşularında araziden toplanarak pişirilen mantar yemeğinden yedi. Akşam evlerinde rahatsızlanan çift, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle Koyulhisar İlçe Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede mantar yediklerini belirtmeyen çift, tedavilerinin ardından eve döndü. Ancak, şikayetleri devam eden ve idrara çıkamamaya başlayan Ataş çifti, pazartesi günü Suşehri Devlet Hastanesi\'ne gitti. 31 Ekim\'de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edilen Ataş çifti, böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz ünitesinde tedaviye alındı. 3 gündür Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi\'nde hemodiyaliz ünitesine bağlı olan çiftin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nefroji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Candan hastaların mantarı yedikten 6 saat sonra besin zehirlenmesi şikayetleriyle doktora başvurduklarını anlatarak, şöyle dedi:

48 saat sonra da idrar çıkaramamaya başladıklarını söylediler. Bazen mantar zehirlenmelerinde ilk belirtiler besin zehirlenmesi tarzında oluyor, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, görme bulanıklığı gibi. Daha sonra tedavi olduklarında düzelebiliyorlar. Ama bazı hastalarımız mantarın içerdiği zehire göre daha geç dönemde 48-72 saat, hatta haftalar sonra böbrek yetmezliği tablosuyla, idrar çıkaramama şeklinde hastaneye başvuruyorlar.\"

Prof.Dr. Ferhan Candan hastaların kendilerine geldiğinde üre değerlerinin çok yüksek olduğunu gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

\"Hastalar geldiğinde idrar çıkarma fonksiyonları yoktu, üre değerleri yükselmişti. Biz de bu bulgular olduğu için hastalarımızı hemodiyalize aldık. Düzelme olmazsa böbrek biyopsisi yapmak durumunda kalabilir ve ona göre tedavi uygulayabiliriz. Şimdi idrara çıkarmaya başladılar ama henüz istenilen ve yeterli seviyede değiller. Diyaliz tedavisine devam edeceğiz. Mantar toplarken yörenin bir önemi yok. Aynı bölgede zehirli mantar da yetişebilir. Mantar yerken mutlaka bir uzmana danışılarak tüketilmesinde fayda var.\"

Tedavisi süren Selahattin Ataş komşularında sabah kahvaltısında mantar yediklerini anlatarak, \"Akşam mide bulantısı, kusma şikayetimiz vardı. Mantardan zehirlendiğimizi hiç tahmin etmedik. Sonra hastaneye gittik ama mantar yediğimizi söylemedik. Tedavimiz yapıldı eve gittik. Rahatsızlıklarımız devam edince Suşehri İlçe Hastanesine gittik ve buraya sevkli geldik.\"

Çiftin rahatsızlanmasına neden olan büyük mantarlar da hastanedeki odalarında sergilendi.

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