T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mantar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplarken 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Hasan Ülker, yaşamını yitirdi

15 Nisan 2018 18:30

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplarken 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Hasan Ülker, yaşamını yitirdi. 
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi\'ndeki evinden dün öğle saatlerinde çıkan Hasan Ülker, lise öğrencisi olan yeğeni Serkan Aşar (18) ile mantar toplamak için Domuz Deresi mevkisindeki dağlık alana gitti. Ülker, mantar ararken kayıklardan düştü. Serkan Aşar, dağdan inerek yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın arama kurtarma ekipleri ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Aşar\'ı da yanlarına alarak Ülker\'in düştüğü kayalık bölgeye hareket etti.
DÜŞTÜĞÜ YERİ BULAMADI
Ancak Aşar, dayısının düştüğü yeri bulamadı. Bunun üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinden de destek istenerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AKUT ekipleri, Ülker\'in cep telefonundan gelen sinyalden yerini tespit etti. Ülker, yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştüğü vadide, 24 saat sonra ölü bulundu. Ülker\'in cesedi, bulunduğu yerden güçlükle çıkartılıp, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ MerkezefendiHasanGerzele MahallesiSerkan AşarDomuz DeresiDenizli Büyükşehir BelediyesiDaire BaşkanlığıDenizliAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADAşarDÜŞTÜĞÜ YERİ BULAMADI Ancak AşarBununArama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24