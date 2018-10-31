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Mantar toplarken ayı saldıran köylü yaralandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da mantar toplamak için ormana giden Mehmet Emin Tefekçi (38) bir ayının saldırı sonucu yaralandı

31 Ekim 2018 20:41

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da mantar toplamak için ormana giden Mehmet Emin Tefekçi (38) bir ayının saldırı sonucu yaralandı.
​Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünde yaşayan Mehmet Emin Tüfekçi, mantar toplamak için gittiği ormanda ayının saldırısına uğradı. Güçlükle kaçmayı başaran Tüfekçi ense, kol ve bacaklarından aldığı yara nedeniyle köylüler tarafından Cide Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
Cide’den Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Tüfekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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