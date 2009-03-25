Mantar protein deposu

Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Celaleddin Öztürk, mantarın, protein yönünden oldukça zengin besin kaynağı olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Öztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye'de binlerce farklı türü bulunan mantarlardan sadece 15 kadarının zehirli olduğunu, Anadolu'da yörelere göre farklı türlerde yetişen zehirsiz mantarların toplanarak yendiğini belirtti.



Zaman zaman görülen mantardan zehirlenme vakalarının, mantar gibi besin değeri oldukça yüksek olan ve sağlıklı beslenme için büyük önem taşıyan bir gıda maddesinden kaçılmasını gerektirmediğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, zehirsiz mantar türleri konusunda eğitim almış kişilerin kırlardan topladıkları mantarları güvenle yiyebileceğini kaydetti.



Prof. Dr. Öztürk, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konya bölgesinde vatandaşların mantarları tanımaları, zehirli mantarları kolayca ayırt edebilmeleri için AB destekli proje kapsamında eğitim çalışmaları düzenlediklerini bildirdi.



Avrupa'da, yararları iyi bilindiği için neredeyse her yemeğin içinde kullanılan mantarın Türkiye'de yeteri kadar tanınmadığını ve tüketilmediğini belirten Prof. Dr. Öztürk, şunları şöyle konuştu:



"Özellikle doğada kendiliğinden yetişen mantarlardan yeterince yararlanabilmek için, insanlarımızın mantar türleri konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu eğitimi isteyen herkes, kısa süre içinde alıp güvenli bir şekilde doğa mantarlarını tüketebilir. Kültür mantarı üretimi de ülkemizde de son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Bundan 15 yıl önce çok pahalı olan mantar, üretim artışı nedeniyle eski fiyatının 3'te biri seviyelerine geriledi. Artık mantar lüks bir besin maddesi olarak görülmemeli, bolca tüketilmelidir."



Prof. Dr. Öztürk, doğada kendiliğinden yetişen mantarların kültür mantarına göre daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu, Türkiye'de mantar türlerinin yeterince tanınmaması nedeniyle doğada yetişen tonlarca mantarın heba olduğunu ifade etti.



Mükemmel bir besin kaynağı



Son dönemde yapılan araştırmalarla, mantarın mükemmel bir besin kaynağı olduğunun tespit edildiğini bildiren Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:



"Özellikle de yağ oranının yok denecek kadar az ancak bunun yanında insan vücudu için gerekli temel maddelerden protein, karbonhidrat, mineral ve vitamin bakımından zengin olması, mantarı diyet ürünü olarak ön plana çıkarmıştır. Yemekte eti sevmeyenler, yerine mantar kullanabilir. Sağlıksız beslenmenin arttığı günümüzde, mantar karşımızda ciddi bir besin alternatifi olarak durmaktadır. Ancak şehirde yaşayanlar için mantar tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, özellikle semt pazarlarında açıkta dökme şeklinde satılanlar yerine, etiketli ambalajlı ürünlerin tercih edilmesidir. Yoksa pazarlarda açıkta satılan mantarlarla ilgili karşılaşılacak sorunlarda muhatap bulunamayacaktır."



(AA)

