Mantar meme kanseri riskini azaltıyor

Mantar yiyen ve yeşil çay içen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin düşük olduğu ileri sürüldü.



Batı Avustralya Üniversitesi’nden Min Zhang'ın Çin'in güneydoğusundaki Hancou şehrinde yarısı meme kanseri olan 2018 kadın arasında yaptığı araştırmada, mantar ve yeşil çayın meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı, kansere yakalananların hastalığındaki şiddeti de azalttığı sonucuna varıldı.



Hong Kong'da yayımlanan South China Morning Post gazetesinin internet sayfasındaki haberde, Temmuz 2004 ve Eylül 2005 arasında yapılan araştırmada, kadınlarda en sık rastlanan kanser türlerinden olan meme kanserinin Çin'de, gelişmiş ülkelere göre dört beş kat daha az olduğu görüldü.



Kadın araştırmacı Min, günde 10 gram mantar yemenin yararlı olacağını ve kuru mantarla taze mantarın eşit etkisi olduğunu söyledi. Min, kanser riskini azaltmanın yanı sıra mantar ve yeşil çayın oluşan kanserin habisliğini azalttığını belirterek, mantar ve yeşil çay kombinasyonun sadece mantar yemekten daha etkili olduğunu ve Çinli kadınlardaki meme kanserine yakalanma oranının düşük olmasının nedeninin bu şekildeki beslenme tarzı olduğunu savundu.



Bunun mantar ve yeşil çayın meme kanserine etkisiyle ilgili olarak insanlar üzerinde yapılan ilk araştırma olduğunu ifade eden Min, araştırmanın sonuçlarının başka araştırmalarla desteklenmesi durumunda meme kanserine karşı ucuz beslenme yoluyla korunma sağlanacağını kaydetti.



Söz konusu araştırma Uluslararası Kanser Dergisi'nin son sayısında yayımlandı. Min ve ekibi Asya'da fitokimyasalların kanseri önleyici etkilerini araştırıyor.



(AA)

