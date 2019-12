Mantar kırmızı ete denk mi?

Sağlık ve beslenmeyle ilgili en yaygın yanlış inanışlardan birinin “mantar kırmızı ete denktir” tezi olduğunu vurgulayan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Acar, mantarın faydalı bir gıda olduğunu ancak etin yerini tutmadığını bildirdi.

Acar, vücudun proteine ihtiyacının bulunduğunu ancak oruçlu iken bu miktarı diğer günlere oranla aza indirmek gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “Mantar faydalı bir gıdadır; fakat asla etin, proteinin yerini tutmaz. Bu nedenle ramazan ayı dışında yeterince tüketmeliyiz.”

Kültür mantarında yeteri kadar protein olmadığını, birinci sınıf gıda olarak adlandırılan süt, süt ürünleri, et ve et ürünlerindeki proteinin diğer gıda maddelerde bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Acar, “Yumurta, süt, et; bunlar temel birinci sınıf protein içeren gıdalardır. Ne bitkilerdeki protein, ne kültür mantarındaki protein buna eşdeğerdir” diye konuştu.