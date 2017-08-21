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Mantar fabrikasında yangın

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'ndeki mantar fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

21 Ağustos 2017 21:25

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'ndeki mantar fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Mantarların ekili olduğu rafların bulunduğu bölüm kullanılmaz hale geldi.
Kartepe Suadiye Mahallesi\'nde bulunan Üzeyir Puçin\'e ait Mantaş isimli mantar fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında, mantarların ekili olduğu rafların bulunduğu bölüm yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının raf ve straforların bulunduğu bölümde çıktığını söyleyen fabrika sahibi Üzeyir Puçin, \"Fabrikayı biz zaten kapatmak üzereydik. İçeride bulunan ürünleri bölüm bölüm taşımaya başlamıştık. Alevler raf ve straforların bulunduğu alanda çıktı. Yangının neden ve nasıl çıktığını da bilemiyoruz. İtfaiye gelip söndürdü\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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