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Yaşam

Mantar ararken silah buldular

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki kişi, mantar toplamak için gittikleri arazide, naylon poşet içerisinde toprağa gömülü halde, 1'i Glock marka 2 tabanca, 2 muşta ile çok sa

31 Ekim 2008 02:00

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki kişi, mantar toplamak için gittikleri arazide, naylon poşet içerisinde toprağa gömülü halde, 1'i Glock marka 2 tabanca, 2 muşta ile çok sayıda mühimmat buldu.

İlçeye bağlı Dürdane köyünde yaşayan E.M. ve E.M, mantar toplamak için köy yakınında bulunan hazineye ait araziye gitti. Mantar topladıkları sırada toprağa gömülü poşeti fark eden köylüler, çıkardıkları poşette 2 tabanca ve çok sayıda fişek olduğunu görünce durumu köy muhtarına bildirdi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, poşetteki tabancalardan birinin Glock marka tabanca olduğunu belirledi. Poşetten ayrıca tabancalara ait 6 şarjör, 150 adet 9 milimetre, 35 adet de 6.35 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 muşta ve yıldız şeklinde 4 bıçak çıktı.

Buluntu silah ve mühimmatla ilgili soruşturma başlatıldı.

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