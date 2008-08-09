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Sağlık

Mantar 2 yıldan fazla canlı kalabiliyor

Yaz aylarında daha sık görülmeye başlayan mantar hastalığı, vücutta oluştuğu bölgelere göre değişik belirtilerle kendini gösteriyor.

09 Ağustos 2008 03:00

Yaz aylarında daha sık görülmeye başlayan mantar hastalığı, vücutta oluştuğu bölgelere göre değişik belirtilerle kendini gösteriyor.

Yeditepe Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Erkek, mantar hastalığının sıcak, ıslak, nemli, terli ve kapalı vücut bölgelerinde oluştuğunu, hastalığın ayak parmaklarında beyaz veya kızarık, kepekli, çatlak, kötü kokulu yamalarla, ayak tabanlarında su kabarcıklarıyla, kasıklarda yarımay şeklinde kepekli, kızarık veya kahverengi yamalarla, tırnaklarda iserenk ve şekil bozukluğuyla kendisini gösterdiğini belirtti. Erkek; ayrıca yaz aylarında artan kasık bölgesi mantar enfeksiyonundan korunmak için ıslak mayoyla oturulmaması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Emel Erkek, daha çok yaz aylarında görülen bu nedenle deniz veya havuzdan sonra ıslak mayoların en kısa sürede çıkarılması, başkasına âit terlik, havlu gibi eşyaların da kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Kaşıntının, tırnak hariç tüm mantar enfeksiyonlarının en önemli belirtisi olduğuna işaret eden Erkek, en sık ayaklarda görülen mantar enfeksiyonlarının, derideki keratini parçalayan enzimler üreten mantar türleri tarafından oluşturulduğunu kaydetti.

Genetik faktör ve alerjik bünye

Mantarların varlıklarını sürdürebilmek için bitki, hayvan veya insanları enfekte etmek zorunda olduklarını ifade eden Emel Erkek, şu bilgileri verdi: “Yaz aylarında artan kasık bölgesi mantar enfeksiyonundan korunmak için ıslak mayoyla oturulmamalı. Bu tür mantarlar doğada, toprakta, hayvanlarda ve insanlarda bulunur. Bu odaklarla direkt veya indirekt temasla mantar, derideki bir yara-sıyrık-çatlaktan içeri girebilir ve üç hafta içinde enfeksiyon oluşabilir. Mantarların deride enfeksiyon yaratabilmeleri için yalnızca deriye temas etmeleri yeterli olmaz. Deride uygun ortamı bulmaları gereklidir; ayrıca genetik yatkınlık, alerjik bünye, şeker hastalığı, bağışıklık sisteminin herhangi bir şekilde baskılanması mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Mantarlar enfekte hastalardan yerlere dökülen kepeklerde iki yıldan fazla yaşayabilir. Bu nedenle banyolarda, duşlarda, soyunma odalarında, iskele, şezlong ve havuzlarda kişi kendisine âit havlu ve terliği kullanmalıdır.”



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