Mansur Yavaş meydanlarda ücretsiz internet verileceğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir hak olduğunu belirterek yeni hizmetini duyurdu. Daha önce 914 mahalleye internet erişimi sağlayan Yavaş, Başkent’teki 35 meydanda toplam 2 milyon 362 bin metrekarelik alana yüksek hızlı ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda bulunarak meydanlar dışında park ve mahallelere de bu hizmeti götüreceklerini söyleyen Başkan Yavaş, “Yıl sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız” dedi.

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Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla projeyi tanıtan Başkan Yavaş, “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet saylayacağız” dedi.

Ankara’nın meydanlarını pandemi sürecinin ardından yeniden sağlıklı günlerindeki dönüşüne hazırladıklarını belirten Başkan Yavaş, ilk etapta 35 meydanda daha sonra da mahalleler (köyler) ve parklarda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacaklarını açıkladı.

"Yıl sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız"

Kent genelindeki 35 meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik wifi kapsama alanında, mahallelerde (köylerde) 275 bin metrekarelik kapsama alanında, parklarda ise 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak.

İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kapsama alanlarına yakın ev ve iş yerlerinden de ücretsiz internete bağlanılabilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında yıl sonuna kadar meydanlar, köyler ve parklar olmak üzere toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz wifi hizmeti sağlanması hedefleniyor.

Şubat ayı içinde etaplar halinde verilmeye başlanacak ve “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip edilebilecek ücretsiz internet hizmeti şu meydanlara kurulacak: