Mansur Yavaş'tan SP'li İslam'a yanıt: Desteğiniz çok önemli

Ankara Büyükşehir Belediyesi için CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın "Başarılar diliyorum" sözlerine "Desteğiniz önemli" diye cevap verdi.

İslam, "Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için adı öne çıkan Mansur Yavaş, kendisine başarılar dileyen Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a Twitter üzerinden yanıt verdi.

Yavaş, "Desteğiniz çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.