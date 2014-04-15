Mansur Yavaş'tan mektup: Hakkınızı helal edin

Ankara’da yerel seçimle ilgili yaptığı itirazlar YSK tarafından reddedilen CHP’li Mansur Yavaş, “Bu süreçte benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan, bana ve ekibime destek veren, gece gündüz demeden bizlerden desteğini esirgemeyen her görüşten tüm sevgili Ankaralılardan helallik istiyorum” dedi.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Twitter hesabından bir mektup paylaştı. Mansur Yavaş’ın kendi imzasıyla paylaştığı ve “Ankara Sevdalılarına” başlığındaki mektubu şöyle:

“Değerli Ankaralılar, kıymet veren gönüllüler;

Aylar süren yoğun bir seçim kampanyasını birlikte yaşadık. İlçelerde, köylerde mitingler yaptık. Dernekler, vakıflar ve esnaf örgütleri vasıtasıyla kapalı toplantılarda birlikte olduk. Cumhuriyetimizin başkenti daha iyi yönetilsin, Ankaralılar daha mutlu yarınlara uyansın isteğiyle sizlerle birlikte tarihi bir seçim kampanyasına imza attık. ‘Benim Sevdam Ankara’ şiarıyla çıktığımız yolda, pek çoğunuzun sevgisini, desteğini ve katkısını hep yanımda hissettim. Mütevazi imkanların getirdiği zorlukları sizin çalışkanlığınız, fedakarlığınız ve şevkinizle aştık. Bundan dolayı hepinize müteşekkirim. Sizlerin gayretleri, özverisi ve motivasyonu olmasaydı bu kampanya hiçbir zaman bu kadar başarılı olamazdı.

‘Bir mucize’

Her siyasi görüşten tüm Ankaralıların aynı amaç için bir araya gelmesi adeta tüm önyargıları yok etmiş, ortak idealler uğruna nasıl bir araya gelinebileceğini göstermiştir. 30-40 yıllık husumet ve fikir ayrılıklarını yok etmiş ve birlikte başardığımız birlik, beraberlik, barış ve huzur ortamı Türkiye’ye örnek olup Türkiye’de hasret kaldığımız kardeşlik hukukumuzun yeniden yeşermesine vesile olacaktır ümidindeyim. Bu sonuç her başarının üzerinde olup hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bir ‘Mucizedir’.

‘Bireysel başvuru hakkımızı kullanacağız’

Seçim gecesi sonuçların açıklanmasından bu yana sizlere söz verdiğim gibi her birinizin verdiği oyun sonuca doğru olarak yansıması için verdiğim mücadeleye devam ediyorum. Ne yazık ki bugüne kadar başvurduğumuz mercilerden arzu ettiğimi sonucu alamadık. Ankaralıların iradesi halen tam olarak sonuca yansımadı. Bundan sonraki aşama Anayasa Mahkemesi nezdinde ‘bireysel başvuru’ hakkımızın kullanılması olacaktır. Bizimki sadece belediye başkanlığı mücadelesi değil kirli siyaseti tasfiye etmek, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin korunduğu anlayışı hakim kılmaktır. Sizlerin ihtiyacı olan bu hedefi tutturana kadar kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sözümüz söz.

‘Sevdamız mevsimlik değil’

Bizim sevdamız mevsimlik değil ömürlüktür. Çünkü bizim sevdamız Türkiye’dir. Bu süreçte benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan, bana ve ekibime destek veren, gece gündüz demeden bizlerden desteğini esirgemeyen her görüşten tüm sevgili Ankaralılardan helallik istiyorum. Yüce Rabbimin bizi tekrar sizlerle yol arkadaşlığında birleştirmesi umuduyla. ‘Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler.”