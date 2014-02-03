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MHP'den CHP'ye geçen Mansur Yavaş'tan Deniz Gezmiş cevabı

Eski konuşmalarında Deniz Gezmiş'e 'katil' dediği hatırlatılan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'gençtik, şimdi olgulaştık' dedi

03 Şubat 2014 16:17

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP'ye geçmesinin ardından tekrar gündeme gelen ve solcularla ilgili hakarete varan eleştirilerinin yer aldığı ses kayıtlarına ilişkin "Gençtik, şimdi olgunlaştık" dedi.

Vatan gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, geçtiğimiz yerel seçimlerde MHP'den aday olan ve 30 Mart'ta Ankara'da CHP rozetiyle yarışacak olan Mansur Yavaş, adaylığının açıklanmasının ardından CHP örgütleriyle çeşitli toplantılarda bir araya geldi. Buluşmalarda CHP örgütleri ile tanışan Mansur Yavaş'a Deniz Gezmiş'e "katil" dediği, solu eleştirdiği 80'li yılların sonu 90'lı yılların başındaki çeşitli konuşmaları hatırlatıldı. Yavaş'a en çok "Eski MHP 'li olarak CHP'de siyaseti niye tercih ettiniz?" sorusu yöneltildi.

Yavaş'ın basına da yansıyan ses kayıtlarına ilişkin, "Gençtik, öyle şeyler söyledik. Şimdi olgunlaştık. Artık daha bütünleştirici, birleştirici siyaset yapmanın gerekliliğine inanıyoruz" diyerek özeleştiri yaptığı ifade edildi. Yavaş, "Neden CHP'de siyaset?" sorusuna da, "Melih Gökçek devrine son vermek için" yanıtı verdi.

Öte yandan parti yöneticilerine ve milletvekillerine Ankara'nın yanı sıra, Anadolu'daki Alevi köylerinden, hatta Alevi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinden de, Yavaş başta olmak üzere partinin eski MHP'li isimleri aday yapma tercihinin gerekçeleri soruldu. Parti kurmaylarının ise, bu durumdan rahatsızlığını ileten seçmenlere, "Yavaş tercihi, AKP 'ye ve 20 yıldır Ankara'yı yöneten Melih Gökçek'e karşı bir gerekliliktir" dediği kaydedildi.

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