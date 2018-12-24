Mansur Yavaş'ın kardeşi de aday oldu

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın kardeşi Mahir Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde muhtar adayı oldu.

Hürriyet.com.tr yazarı Fatih Tekeci, Mahir Yavaş'ın bisikletli seçim kampanyası başlattığını ve sloganın ise “Başın düşünce dara, muhtar adayın Mahir’i ödemeli ara!” olduğunu yazdı.

Tekeci, Mahir Yavaş'ın muhtar adayı olduğunu yazdığı "Nüfus cüzdanını rehin bırakmak" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Nasıl yani?” demeyin.

Bayağı, bisikletli seçim kampanyası başlatmış Yavaş.

Cadde cadde, sokak sokak pedal basıp...

Seçim buröşürü dağıtıyor.

Sloganı şu:

“Başın düşünce dara, muhtar adayın Mahir’i ödemeli ara!”

Evet, Mahir Yavaş.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın kardeşi.

Yani, ağabey Büyükşehir’e, kardeş ise Polatlı’nın Şehitlik Mahallesi’ne talip.

Polatlı’nın sorunlarını yıllardır Hürriyet Ankara’ya ve Burada Okur Yazar’a yazan Mahir Yavaş, bu defa kendisiyle ilgili bir ileti göndermiş.

Ve, şöyle demiş:

TÜM VATANDAŞLARA

ULAŞMAK İSTİYORUM

“Polatlı Şehitlik Mahallesi Muhtar adayı oldum. Elektrikli bisikletimle çevre ve gürültü kirliliği yapmadan seçim kampanyası başlattım. Polatlı’nın en büyük mahallesindeki tüm vatandaşlara elektrikli bisikletimle ulaşmak istiyorum. Çünkü, insanlar yaşadıkları yeri daha iyi yaşanacak hale getirmeye mecburdurlar.”