Mansur Yavaş: Teklif getiren partiler arasında AK Parti de vardı (3)

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER\'İ ZİYARET ETTİ



CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener\'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, Akşener\'e teşekkür ederek \"Adaylığımıza olan güveninizden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Ankara’yı da kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Bugün Anıtkabir ziyaretimiz oldu, CHP il başkanı, İYİ Parti il başkanı ve ilçe yöneticileriyle ziyaret ettik. Ankara’daki birlikte çalışmanın başlangıcını da bu şekilde yapmış olduk. Sonucunu da yapacağız, inşallah hep birlikte sevineceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz Ankara’yı. Ankara’yı başkent olarak, Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde, layık olduğu yere getirip marka şehir Ankara’yı hep birlikte gerçekleştireceğiz\" dedi.

\'İSTESELER DE ŞAİBE OLUŞTURULAMAYACAK\'

Yavaş\'ın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren İYİ Parti lideri Akşener, \"Başaracağınıza inanıyorum, şahsen de inanıyorum, İYİ Parti yöneticileri de inanıyor. Bir haksızlığa uğramıştınız Ankara\'da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor. İnşallah öyle bir sonuçla kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak. O seçimden ders alındı, mutlaka sandıkların korunması ve o konudaki sistemde. Ben kazanacağınıza inanıyorum\" diye konuştu.

\'ANLAŞILIYOR Kİ ALMIŞSINIZ\'

Yavaş, sandık güvenliğiyle ilgili çalışmaların şimdiden yapıldığını belirterek, \"İnşallah Türkiye\'de seçimlerde \'şaibe\' lafı edilmeyecek şekilde bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz\" dedi. İYİ Parti lideri Akşener ise basın mensuplarının ziyarete ilgisi üzerine, \"Bu ilgi, alakayı görünce anlaşılıyor ki almışsınız\" dedi.

Mansur Yavaş, ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada ise \"Bugün ikinci ziyaret olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendiyi ziyaret ettik. Desteklerinden ve güveninden dolayı kendisine çok çok teşekkür ettik. Bugünkü çalışmaları kendisine ilettik. Bundan sonra da Ankara ve Türkiye çapında bu yapılan ittifakın başarıyla sonuçlanması dileğinde bulunduk\" açıklamasında bulundu.

\'BİZ ANKARA İÇİN BİR ARAYA GELDİK\'

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, \"CHP, ideolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı\" şeklindeki açıklamasını anımsatması üzerine konuşan Yavaş, \"Güç birliği yapıyoruz. İdeolojik farklılıklar ayrışmayı gerektirmemeli. \'Farklılıklar bizim zenginliğimiz\' diyorsak, bir araya gelmenin ne kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Zaman zaman AK Parti de kendi fikrinden olmayan sosyal demokrat adaylarla bir araya gelmiştir. Biz Ankara için bir araya geldik, söz konusu Ankara, parti filan değil. Sokakta gezen vatandaşın hizmet alırken partisi yok. Önemli olan \'Ankara\' diye bir araya geldik. Başaracağız ve herkese hizmet edeceğiz\" değerlendirmesinde bulundu.



Arda ERDOĞAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)